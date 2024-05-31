Чичерин: «У Тюкавина есть все шансы зацепиться в одном из европейских чемпионатов»

Бывший футболист «Динамо» Никита Чичерин оценил перспективы нападающего бело-голубых Константина Тюкавина продолжить карьеру в одном из европейских чемпионатов.

«Безусловно, надо пробовать силы, если игрок созрел. У Кости есть все шансы зацепиться в одном из европейских чемпионатов. Я не настолько близко с ним знаком лично и не изучал его игру, чтобы сказать, какой чемпионат ему больше подойдет, но, считаю, ему это вполне по силам.

Опять же, насколько он готов ментально к этому? Есть пример Арсена Захаряна, наверняка они дружат, общаются, он может узнать, как проходит адаптация. Но я всегда за то, чтобы наши молодые игроки уезжали и пробовали свои силы. Уверен, у него может получиться», — приводит слова Чичерина Metaratings.ru.

В сезоне-2023/24 21-летний Тюкавин провел 38 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца июня 2028 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 12 миллионов евро.

По итогам сезона Тюкавин был признан лучшим игроком и нападающим РПЛ, а также автором лучшего гола.