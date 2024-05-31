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Чичерин: «У Тюкавина есть все шансы зацепиться в одном из европейских чемпионатов»

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Бывший футболист «Динамо» Никита Чичерин оценил перспективы нападающего бело-голубых Константина Тюкавина продолжить карьеру в одном из европейских чемпионатов.

«Безусловно, надо пробовать силы, если игрок созрел. У Кости есть все шансы зацепиться в одном из европейских чемпионатов. Я не настолько близко с ним знаком лично и не изучал его игру, чтобы сказать, какой чемпионат ему больше подойдет, но, считаю, ему это вполне по силам.

Опять же, насколько он готов ментально к этому? Есть пример Арсена Захаряна, наверняка они дружат, общаются, он может узнать, как проходит адаптация. Но я всегда за то, чтобы наши молодые игроки уезжали и пробовали свои силы. Уверен, у него может получиться», — приводит слова Чичерина Metaratings.ru.

 
Константин Тюкавин может покинуть &laquo;Динамо&raquo;. «Атлетико» интересуется Тюкавиным? Уедет ли форвард летом в Европу? Инсайды «СЭ»

В сезоне-2023/24 21-летний Тюкавин провел 38 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца июня 2028 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 12 миллионов евро.

По итогам сезона Тюкавин был признан лучшим игроком и нападающим РПЛ, а также автором лучшего гола.

Источник: Metaratings.ru
Никита Чичерин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
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Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
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Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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