«Тракторист» и «Доктор Смерть». Экс-арбитр Захаров раскрыл прозвища известных судей

Экс-арбитр ФИФА Игорь Захаров в интервью «СЭ» рассказал о прозвищах судей.

— Юрий Баскаков как-то перечислял прозвища судей вашего поколения, но не называл фамилии. Попробуем угадать?

— А давайте. Хотя я не настолько в курсе прозвищ, как Баскаков. Может, он сам их и выдумывал.

— Тракторист.

— Это Евстигнеев. Ему по фигу все. Тракторист и есть.

— Гармонист.

— Думаю, Гончар.

— Прекрасно. Сельский учитель.

— Это Егоров.

— Какой из?

— Оба подходят.

— Дуся.

— Дуся — это Мартынов. Клоундей! Позорище, блин! Столько историй с ним, что действительно Дуся.

— Киллер с лицом младенца.

— Петтай, думаю.

— Дуболом.

— Это калужский, как его... Не помню фамилию. Он один оттуда был. Реальный Дуболом.

— Эдвард Руки-ножницы.

— Скорее всего, Малый.

— Доктор Смерть.

— Ой, утомили вы меня... Не знаю. Много вариантов. Я знаю, какая у меня кличка была — Волк. Одинокий Волк. Я думаю, Баскаков все это сам напридумывал. Он меня всегда боялся.

— Почему? Вы же добрейший человек.

— Вот потому что у меня прозвище — Одинокий Волк. Этим все сказано. Я приезжал — и все было по понятиям. Правильно! Потому что я реально судил футбол.