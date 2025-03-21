Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

21 марта, 09:20

«Тракторист» и «Доктор Смерть». Экс-арбитр Захаров раскрыл прозвища известных судей

Экс-арбитр Захаров раскрыл прозвища известных судей
Юрий Голышак
Обозреватель

Экс-арбитр ФИФА Игорь Захаров в интервью «СЭ» рассказал о прозвищах судей.

— Юрий Баскаков как-то перечислял прозвища судей вашего поколения, но не называл фамилии. Попробуем угадать?

— А давайте. Хотя я не настолько в курсе прозвищ, как Баскаков. Может, он сам их и выдумывал.

— Тракторист.

— Это Евстигнеев. Ему по фигу все. Тракторист и есть.

— Гармонист.

— Думаю, Гончар.

— Прекрасно. Сельский учитель.

— Это Егоров.

— Какой из?

— Оба подходят.

— Дуся.

— Дуся — это Мартынов. Клоундей! Позорище, блин! Столько историй с ним, что действительно Дуся.

— Киллер с лицом младенца.

— Петтай, думаю.

— Дуболом.

— Это калужский, как его... Не помню фамилию. Он один оттуда был. Реальный Дуболом.

— Эдвард Руки-ножницы.

— Скорее всего, Малый.

— Доктор Смерть.

— Ой, утомили вы меня... Не знаю. Много вариантов. Я знаю, какая у меня кличка была — Волк. Одинокий Волк. Я думаю, Баскаков все это сам напридумывал. Он меня всегда боялся.

— Почему? Вы же добрейший человек.

— Вот потому что у меня прозвище — Одинокий Волк. Этим все сказано. Я приезжал — и все было по понятиям. Правильно! Потому что я реально судил футбол.

Игорь Захаров.«Безбородова подставили. И раздавили как таракана». Громкое интервью экс-арбитра Игоря Захарова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Игорь Захаров
Юрий Баскаков
Читайте также
Захарова назвала выборы в Молдавии глобальным провалом Запада
48 спортсменов призвали УЕФА забанить Израиль
Льюис Хэмилтон сообщил о смерти своего бульдога Роско
В США фиксируют нехватку оружия. Разбор
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
В США указали на отсутствие доказательств связи танкера Boracay с инцидентами с БПЛА
Популярное видео
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Patria o muerte

    Захаров несколько лукавит со своим прозвищем Волк или Одинокий волк,а называли его - Волчина.Кто в теме,тот понимает о чём речь.

    21.03.2025

  • alexei zverev

    все было по понятиям ))) блин - это бывший судья или кто ))) как-то это не очень )))

    21.03.2025

    • Экс-арбитр Захаров: «Розетти слетал в Красноярск — и пять дней не выходил на работу»

    Билялетдинов объяснил, что поможет Соболеву улучшить статистику в «Зените»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости