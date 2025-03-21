Билялетдинов объяснил, что поможет Соболеву улучшить статистику в «Зените»

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре нападающего «Зенита» Александра Соболева в текущем сезоне.

«Тут надо разбираться самому Соболеву, почему у него такой сейчас период. Скажу так: Соболев еще может показать нам свои бомбардирские качества. Наверное, ему нужна какая-то перестройка в голове, фортуну где-то за хвост ухватить. Естественно, это психологический момент. Допустим, команда играет в непривычный футбол или пару раз не попал в состав и начинаются какие-то переживания. Много факторов, опять же, мы не можем никому в голову залезть. А то, что он умеет забивать, это бесспорно», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года. В этом сезоне он сыграл 15 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.

Александр Абустин