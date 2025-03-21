Футбол
21 марта, 12:15

Билялетдинов объяснил, что поможет Соболеву улучшить статистику в «Зените»

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре нападающего «Зенита» Александра Соболева в текущем сезоне.

«Тут надо разбираться самому Соболеву, почему у него такой сейчас период. Скажу так: Соболев еще может показать нам свои бомбардирские качества. Наверное, ему нужна какая-то перестройка в голове, фортуну где-то за хвост ухватить. Естественно, это психологический момент. Допустим, команда играет в непривычный футбол или пару раз не попал в состав и начинаются какие-то переживания. Много факторов, опять же, мы не можем никому в голову залезть. А то, что он умеет забивать, это бесспорно», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года. В этом сезоне он сыграл 15 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.

Александр Абустин

Александр Соболев
Динияр Билялетдинов
ФК Зенит
  • bishevcky

    Какой советчик , такие и "советы"

    22.03.2025

  • Симон Вирсаладзе

    За кадром где-то объяснил?

    22.03.2025

  • zg

    НА ЙУХ!!!!!!!

    22.03.2025

  • Artorixus

    Много можно советовать, но думаю, что Соболю надо возвращаться в Спартак, к Деяну. Зенит не для него, ибо там совершенно другой подход к футболу, где главными героями игры выступают бразилы ( у меня даже такое впечатлене, что им и Семак то не очень нужен). Ну а Соболь не более чем добавка к ним и его они заметят лишь в самый последний момент, да и то не факт. Так что забивать ему просто не дадут, а значит так и будет продолжать либо сидеть лавке, либо появляться на поле за 10-15 минут до конца матча, где уж тут забивать! Неужели деньги..?

    21.03.2025

  • zg

    Забухать надо!С Богданычем!Успех прям прилетит!И ему и команде!:laughing:

    21.03.2025

  • Деп Б.Охта

    ...что поможет Соболеву улучшить статистику... =========================================== Голов - 0; Голевых передач - 0. Улучшит статистику одна голеая передача. Это же козе понятно!

    21.03.2025

  • ))

    21.03.2025

  • shutnik78

    уйти в аренду в Сочи

    21.03.2025

  • hattabych

    За хвост надо кого-то поймать.

    21.03.2025

  • Leonard Leonard

    Объяснил!!!

    21.03.2025

  • mois.kon

    Так я не понял, все таки "что именно" может помочь Соболеву? В интервью я этого не услышал

    21.03.2025

