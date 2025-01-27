Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:30

Масалитин считает, что ЦСКА нужно усилить нападение и полузащиту

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин в разговоре с «СЭ» отреагировал на снятие трансферного бана армейцев.

«Если бан сняли, это хорошо. Таких людей мало, которые идут навстречу клубу. Давила мог спокойно послать подальше и сказать: «Это ваши проблемы. Вот деньги, сами перечисляйте, как хотите». Нет, он поступил во благо ЦСКА. Надо его поблагодарить. Естественно, они ищут нападающего и опорного полузащитника. Так, в принципе ЦСКА может спокойно доигрывать этот отрезок и смотреть, кто, как себя проявит, например, тот же Пьянич помощник или не помощник. И отсюда делать выводы, какие позиции проседают, которые требуют усиления, надо рассмотреть. На сегодняшний день действительно позиция нападающего требует усиления. Если только Гуарирапа на сборах не сотворит чуда. А так Шуманский тоже под вопросом. Молодежь не берем, которые может и проявят себя на сборах, но маловероятно, что появятся. А так только Мусаев один, ну и сейчас наигрывают [схему] с двумя нападающими, второй Глебов, который шустрый, быстрый, он забивает на сборах. Но все равно на подмену нужны нападающие», — сказал Масалитин «СЭ».

27 января пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) сообщила о снятии запрета на трансферы с ЦСКА.

Вероника Ольшукова

Валерий Масалитин
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Зиньковский выбирает себе клуб, «Спартак» вот-вот объявит о рекордной покупке. Трансферные слухи 27 января
Капитан «Вашингтона» Овечкин оценил игру команды в атаке
Дмитрий Васильев назвал украинского фигуриста Колесника сумасшедшим
Сможет ли Трамп закончить конфликт на Украине за 100 дней. Разбор
«Золотую судью» из Краснодарского края Хахалеву задержали в аэропорту Баку
Путин назвал снятие блокады Ленинграда важнейшим рубежом борьбы с нацизмом
Популярное видео
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Егор Титов: «От Батракова мы еще увидим много всего интересного»
Игнатьев: «Сильянову нет смысла переходить из «Локомотива» в «Динамо»
«Факел» подписал контракт с Ломовицким
ЦСКА сделал заявление после снятия с клуба запрета на трансферы
ФИФА сняла с ЦСКА запрет на трансферы
Гладилин считает, что Зиньковскому надо уходить из «Спартака»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Егор Титов: «Зиньковский и Игнатов могут пропасть, если уйдут в клуб рангом ниже»

«Химки» просрочили два платежа панамскому клубу за трансфер Фариньи
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости