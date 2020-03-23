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Дзюба объяснил, почему не участвует в челлендже «оставайся дома»

18:14
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
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Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал, почему не принял участие в челлендже «оставайся дома». Спортсмены по всему миру из-за эпидемии коронавируса устраивают состязание с чеканкой рулонов туалетной бумаги.

— У меня дети рубятся — кто кого «перечеканит». А я не люблю такие темы, — цитирует официальный сайт «Зенита» Дзюбу. — Кто-то чеканит, кто-то начнет по карнизу балкона ходить. По-моему, это не прикольно.

— Не хотели переиначить челлендж на свой лад, как это сделал, например, Фелипе Мело, выбив рулон бумаги в подкате?

— Не хотел. Думал, попробую набить головой, но головой тяжело набить рулон бумаги.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 350 536 человек. Умерших — 15 328, выздоровевших — 100 182. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2020-03-23-artem-dzyuba-mne-plokho-bez-futbola-ya-kayfuyu-ot-trenirovok-ne-mogu-bez-igr.htm

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