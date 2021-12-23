Экс-вратарь «Локомотива» Коченков: «Роль сменщика надоела»

Бывший вратарь «Локомотива» Антон Коченков рассказал в интервью «СЭ», как относился к роли сменщика Гильерме в московском клубе.

— Ты давно не был первым номером в команде. Что испытывал, когда снова начал регулярно играть?

— Конечно, лучше, когда ты играешь. Поэтому сейчас я просто доволен. В «Локомотиве» я мало играл, но все равно помогал команде.

— На тебя давило то, что ты не смог стать основным в «Локомотиве»?

— В какой-то момент я просто осознал свою роль. Я пытался быть первым номером, но у меня не получилось выиграть конкуренцию у Гили. Тем не менее я знал, что свои матчи в сезоне проведу. Когда Гиля был травмирован, я выходил.

— Не смущала роль сменщика?

— Надоела, да. Если у тебя есть характер и амбиции, то, конечно, ты хочешь быть первым. Это даже не обсуждается. Но сказать, что это как-то давило на меня... Я хотел быть в «Локомотиве» первым номером, но не получилось. Считаю ли, что упустил время? Мне кажется, что нет. Я там все равно был в обойме, мы добивались результатов.

— Некоторые и в депрессию какую-нибудь могут впасть из-за этого.

— Нет, ну а что я сделаю? Я же ходил в аренды. Перешел в «Краснодар» — не играл. Потом поехал в «Томь». Я же не сидел на месте и получал зарплату, а что-то делал! У меня были еще предложения, я хотел еще уйти в аренду. Однако я понимал, что в «Локомотиве» помогу команде, так как Гиля может выпасть. То есть нужно было всегда оставаться в форме.

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