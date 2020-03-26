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Дзюба дома сыграл в футбол с детьми

21:54
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал видео с игрой в футбол в домашних условиях.

— Футбол жив, — подписал видео Дзюба в Instagram.

Ранее матчи РПЛ были приостановлены до 10 апреля из-за вспышки коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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