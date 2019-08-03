Джордан Ларссон оценил игру "Спартака" в матче с "Динамо"

Новичок "Спартака" нападающий Джордан Ларссон после матча 4-го тура чемпионата России против "Динамо" (0:0) поделился впечатлениями от встречи и отметил поддержку болельщиков.

– "Спартак" хотел выиграть, конечно. К несчастью, была красная карточка. В таких обстоятельствах выиграть тяжело. Поэтому одно очко – это хорошо, - отметил Ларссон в эфире клубного телевидения.

– Видели себя на какой-то позиции?

– Если бы я был на поле, то выкладывался полностью. Я бы играл нападающего или правого полузащитника. Тут решение зависит от тренера. Готов играть там, где скажет тренер. Моя игра построена на движении, на дриблинге и на пасах от партнеров.

– О чем общались с Гусом Тилем?

– Мы обсуждали игру по большей части. Делились мыслями и соображениями. Пообщались на голландском, нам было очень приятно.

– Какие эмоции от автограф-сессии?

– Потрясающие, непередаваемые ощущения. Пришло много народу. Я не самый большой игрок команды, меня не все знают, но я почувствовал любовь и страсть фанатов". Приятно, что они любят своих игроков. Неважно, большое это имя или нет.

– Что вы знали про "Спартак" до перехода?

– Это самая большая команда в России. У нее много титулов. У нее больше всего фанатов. Я не знал игроков. Теперь хочу узнать получше игроков команды и тренерский штаб. В принципе "Спартак" известен и за границей. В том числе благодаря фанатам.

– Как вам поддержка сегодня?

– Фанаты показали потрясающую поддержку. Такое нечасто видишь в Швеции. Конечно, там есть большие клубы. Но на таком уровне еще не сталкивался с такой поддержкой. С нетерпением жду, когда я выйду на поле и смогу ощутить эту поддержку как игрок.