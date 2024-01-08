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Дюрица рассказал о работе под руководством Гаджиева

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Сатурна» Ян Дюрица рассказал о работе под руководством тренера Гаджи Гаджиева.

«Каким мне запомнилась работа с Гаджиевым? Не скучаю по его теориям. Представь, у тебя две тренировки, вечер, ты уже просто хочешь отдохнуть. Поужинал и на протяжении часа, а иногда полутора Гаджиев разбирает моменты. Он хороший специалист, но его спокойная и тянущаяся манера говорить просто вводила в сон. Он еще и очки постоянно поправлял. У меня во время теорий отключался мозг, и я не был в состоянии концентрироваться на вещах, о которых шла речь. Думаю, я пару раз и засыпал, потому что обычно сидел в последних рядах», — приводит слова Дюрицы Metaratings.ru.

Гаджиев работал в «Сатурне» с 2007-го по 2008 год. Под его руководством клуб показал лучший сезон в истории, заняв пятое место в чемпионате России.

Дюрица выступал за «Сатурн» с 2006 по 2009 год. Всего за команду он провел 83 матча, в которых отметился 3 голами и 4 результативными передачами.

Источник: https://metaratings.ru/news/dyurica-vo-vremya-teorii-gadzhieva-u-menya-otklyuchalsya-mozg-321970/
Ян Дюрица
Футбол
РПЛ
ФК Сатурн
Гаджи Гаджиев
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 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
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 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
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6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
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 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
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 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
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12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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