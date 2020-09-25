Дюпин возобновил тренировки в общей группе
16:21
Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин возобновил тренировки в общей группе команды.
— Я вернулся к тренировкам, все хорошо. Жив, здоров и невредим. Тренируюсь, набираю форму. Скоро увидимся на футбольном поле, до встречи, — сказал Дюпин в Instagram казанского клуба.
Дюпин пропустил три последних матча «Рубина» из-за простуды. В нынешнем сезоне 32-летний вратарь провел шесть встреч в чемпионате России.
В воскресенье, 27 сентября, «Рубин» в 9-м туре Тинькофф РПЛ должен сыграть в Волгограде с «Ротором».
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