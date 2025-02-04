Дюпин прокомментировал матч против «Динамо»

Вратарь «Краснодара» прокомментировал товарищеский матч Winline Зимнего кубка РПЛ против московского «Динамо» (1:0).

— Во втором тайме ты сделал кучу сэйвов. Насколько тяжело было входить в игру?

— С 60-й минуты, конечно, не так просто входить в игру. Но это сборы. Получилось хорошо сегодня.

— В какой форме ты находишься?

— Хорошую форму набрал. У меня было небольшое повреждение, на три дня выбыл. Но, думаю, догоним.

— Насколько и в чем «Краснодар» прибавил по сравнению с матчем против «Спартака»?

— Сегодня в обороне дисциплинированнее было. Точно не могу сказать.

— Важно ли «Краснодару» побороться за этот трофей, учитывая, что весной борьба за реальный?

— Мы в каждом турнире играем только на победу. Считаю, очень важно. Если удастся выиграть, было бы классно. Правда, не знаю, какие у нас теоретические шансы.

— Казалось, что после удаления вы играли не хуже, а, может, даже и лучше, чем до удаления.

— Возможно, на «Динамо» удаление повлияло: их расслабило, а мы, наоборот, мобилизовались, включились. У нас даже были моменты, когда могли забить еще. Возможно, если бы играли 11 на 11, они и прибавили бы.