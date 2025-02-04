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Сегодня, 17:52

Дюпин прокомментировал матч против «Динамо»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Вратарь «Краснодара» прокомментировал товарищеский матч Winline Зимнего кубка РПЛ против московского «Динамо» (1:0).

— Во втором тайме ты сделал кучу сэйвов. Насколько тяжело было входить в игру?

— С 60-й минуты, конечно, не так просто входить в игру. Но это сборы. Получилось хорошо сегодня.

— В какой форме ты находишься?

— Хорошую форму набрал. У меня было небольшое повреждение, на три дня выбыл. Но, думаю, догоним.

— Насколько и в чем «Краснодар» прибавил по сравнению с матчем против «Спартака»?

— Сегодня в обороне дисциплинированнее было. Точно не могу сказать.

— Важно ли «Краснодару» побороться за этот трофей, учитывая, что весной борьба за реальный?

— Мы в каждом турнире играем только на победу. Считаю, очень важно. Если удастся выиграть, было бы классно. Правда, не знаю, какие у нас теоретические шансы.

— Казалось, что после удаления вы играли не хуже, а, может, даже и лучше, чем до удаления.

— Возможно, на «Динамо» удаление повлияло: их расслабило, а мы, наоборот, мобилизовались, включились. У нас даже были моменты, когда могли забить еще. Возможно, если бы играли 11 на 11, они и прибавили бы.

Юрий Дюпин
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
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