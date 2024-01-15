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Сегодня, 13:22

Дьяков уверен, что «Сочи» сохранит прописку в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков высказал мнение, что «Сочи» сохранит футбольную прописку в РПЛ.

«Кто вылетит из РПЛ? Если в прошлом сезоне было очевидно, что это «Химки» и «Торпедо», то в текущем году нет такой команды, чтобы можно было сказать: «Вот они вылетят 100 процентов». Все понимают, что у «Сочи» есть неплохой состав. Я думаю, они хорошо усилятся. Да, «Сочи» провалил первую часть сезона, поэтому идет на последнем месте. Думаю, клуб исправит ситуацию и сохранит прописку. Тот же «Факел», у которого нет больших возможностей, как-то вгрызается в очки в домашних матчах, стабильно набирает очки. С ними всем тяжело играть. Должен ли «Сочи» быть в РПЛ? Есть хороший стадион, почему нет? Да, конечно, когда команда играет на большом стадионе и собирает по 2 тысячи зрителей, это не особо хорошо и мало кому понравится. Надо как-то работать, клуб должен париться на эту тему, как-то привлекать внимание болельщиков. Сочи — немаленький город. Я думаю, можно спокойно сделать, чтобы по 10 тысяч человек ходило. Наверное, пока клуб движется не в том направлении. Плюс сейчас результаты команды такие же», — приводит слова Дьякова «РБ Спорт».

После 18 туров «Сочи» занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vitalij-d-yakov-sochi-sohranit-propisku-v-rpl/
Виталий Дьяков
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
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2.03 00:00
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Балтика – Сочи
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