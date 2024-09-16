Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 03:15

Полузащитник «Краснодара» Батчи остался доволен судейством в матче с «Ростовом»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Краснодара» Жуан Батчи остался доволен судейством в матче 8-го тура РПЛ против «Ростова» (2:0).

«В принципе, насчет судейства в матче ничего плохого нельзя отметить. В большинстве ситуаций судья давал продолжать играть. В целом, ничего такого, все хорошо прошло», — приводит «РБ Спорт» слова Батчи.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 18 очками после 8 туров. «Ростов» идет на седьмой строчке с 11 очками.

Источник: РБ Спорт
Читайте также
Фехтовальщица Ламонова рассказала о ситуации в Курской области
В Москве прошла церемония прощания с Александром Масляковым
Песков заявил о достаточных возможностях ВС РФ и их экономической поддержке
«Динамо» Махачкала – «Спартак», 15 сентября 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 8 тура РПЛ сезона 2024/2025
Семь боевиков ВСУ сдались в плен на курском направлении за сутки
Белоусов поручил разобраться в ситуации с гибелью военных с позывными Эрнест и Гудвин
Популярное видео
6 голов в матче «Динамо» — «Ахмат», дебют Дзюбы за «Акрон», автогол Литвинова: обзор дня
«Чайка» — «Шинник»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сокол»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Родина»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Енисей»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 8-го тура 14 сентября
РПЛ: видео голов 8-го тура 13 сентября
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.09 20:15
Рубин – Кр. Советов
 0 : 2
14.09 12:00
Оренбург – Локомотив
 2 : 4
14.09 14:15
Факел – Пари НН
 0 : 0
14.09 16:30
ЦСКА – Зенит
 0 : 1
14.09 19:00
Краснодар – Ростов
 2 : 0
15.09 14:15
Динамо – Ахмат
 4 : 2
15.09 16:30
Акрон – Химки
 3 : 0
15.09 19:00
Динамо Мх – Спартак
 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 5
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 5 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости