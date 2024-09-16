Полузащитник «Краснодара» Батчи остался доволен судейством в матче с «Ростовом»

Полузащитник «Краснодара» Жуан Батчи остался доволен судейством в матче 8-го тура РПЛ против «Ростова» (2:0).

«В принципе, насчет судейства в матче ничего плохого нельзя отметить. В большинстве ситуаций судья давал продолжать играть. В целом, ничего такого, все хорошо прошло», — приводит «РБ Спорт» слова Батчи.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 18 очками после 8 туров. «Ростов» идет на седьмой строчке с 11 очками.