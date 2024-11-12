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Сегодня, 05:01

Дьяков: «У «Спартака» абсолютно средненький состав»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Виталий Дьяков поделился мнением о возможных приобретениях команды в ближайшем трансферном окне.

Ранее сообщалось, что красно-белые могут потратить 40-50 миллионов евро на трансферы.

«Если такая сумма будет действительно потрачена, то это круто. Это очень большие деньги, колоссальные. Можно здорово усилиться даже в нынешней ситуации. Главное, чтобы деньги не были выкинуты на ветер, чтобы потом не жалеть. Заявка, что клуб хочет бороться за самые высокие места. На сегодняшний день у «Спартака» абсолютно средненький состав. Нужен нападающий и фланговый нападающий. Тот же Виллиан Жозе борется с весом три месяца, это не усиление. Да, Угальде хорош в этом сезоне, но нужна вариативность. Требуются действующие хорошие футболисты.

Но эти деньги можно было вложить в академию. Иногда стоит смотреть на тех, кто у тебя под крылом, развивать своих футболистов, а не тратить по 50 миллионов на иностранцев. Зимой качественных игроков взять тяжело», — приводит слова Дьякова Legalbet.

«Спартак» после 15 туров набрал 28 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Виталий Дьяков
ФК Спартак (Москва)
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3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
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7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
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 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
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12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
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