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Боккетти: «У меня еще два года контракта, но в «Вероне» больше не работаю»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти в интервью «СЭ» рассказал об отношениях с нынешним клубом, «Вероной».

— Сальваторе, как вы?

— Все отлично, живу в Милане. Много раз бывал здесь плюс играл за россонери. Жене и детям тут комфортно — это большой и классный город.

— Чем сейчас занимаетесь? Осенью 2022-го вы продлили контракт с «Вероной» на пять лет, но после покинули клуб...

— Да, у меня еще два года действует контракт, но в «Вероне» больше не работаю. Это было решение клуба: у нас состоялся разговор, они выбрали другого тренера. Нет проблем, воспринял это нормально.

— То есть контракт не разорван. А если вас позовут в другую команду?

— Поговорю с «Вероной». Можно расторгнуть соглашение — и тогда буду свободен.

Сальваторе Боккетти. «Никогда бы не поступил, как Соболев». Боккетти — о России, «Спартаке» и тренерской карьере

Боккетти выступал за «Спартак» с января 2013 года по июль 2019 года. В июле 2021 года итальянец завершил карьеру футболиста.

Сальваторе Боккетти
ФК Верона
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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Рубин – Акрон
 - : -
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
24.11 19:00
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