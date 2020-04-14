«Дурачки залетают и здесь». Глушаков показал, как сыграл в бильярд

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков опубликовал новое видео в своем Instagram.

«Для разнообразия переключился с футбольного мяча на снаряды поменьше. Дурачки залетают и здесь — как же без них. А как вы проводите вечера и любите ли играть на бильярде?» — подписал видео Глушаков.

В текущем сезоне 33-летний Глушаков провел 20 матчей и забил 4 гола.

По последним данным, в мире зафиксированы 1 983 022 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших —125 123 человека, выздоровело — 466 375.

По данным Роспотребнадзора всего на день 14 апреля в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.