Барриос — о Венделе: «Надеемся, что с ним все будет хорошо»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем полузащитника Вендела.

— Что происходит с Венделом?

— Не знаю, какая у него ситуация. Мы игроки, нам нужно концентрироваться на работе. Надеемся, что с ним все будет хорошо.

Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года, на его счету 15 голов и 13 результативных передач в 88 матчах за команду. Действующий контракт 25-летнего бразильца с командой из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2027 года.

1 июля главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что клуб разрешил игроку искать новый клуб. Сообщалось, что одним из претендентов на хавбека является «Коринтианс».