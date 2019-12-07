Доменико Тедеско: «Жду от «Ростова» много прессинга»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем с «Ростовом» в 19-м туре РПЛ поделился ожиданиями от предстоящей игры.

— Жду, что будет прессинг со стороны соперника, — сказал Тедеско. — Много прессинга, много контрпрессинга, много контратак. «Ростов» будет делать все то, что они делали до кубкового матча с нами и после него. Это отличная силовая команда, там хорошие фланговые игроки и центральные полузащитники.

Напомним, матч с «Ростовом» состоится 8 декабря, начало в 19.00.

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