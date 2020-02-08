Доменико Тедеско: «Надо проанализировать три катарских матча»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопросы спецкора «СЭ» после завершения турнира Кубок Париматч Премьер.

— Бакаев выглядел мощнее остальных, но сам себя отказывается называть лидером. А вы что о нем скажете?

— Послушайте, я не хочу говорить о конкретных игроках после этого матча. Все поработали так, как и должны были. Если брать матч с «Партизаном», мне и в первом тайме понравились некоторые моменты, хотя счет был не в нашу пользу.

— Например?

— Компактность.

— В прошлом нашем интервью вы сказали, что «Спартак» готов на минус 20 процентов. Понятно, что это отчасти была шутка.

— А я не шутил. Мы действительно были в таком состоянии! Очень устали на том сборе, поэтому я и сказал «минус 20». Сейчас нам лучше. Точных цифр не назову, но впереди у нас еще целый сбор в Сочи, после которого должны подойти в полной готовности к 29 февраля.

— Главная задача на этот сбор?

— Пока что надо проанализировать три катарских матча. Посмотреть, кто в каком состоянии, кто сколько выдерживает. Когда получим все данные и систематизируем их, то скорректируем и программу на сочинский сбор. На что надо сделать упор, что тренировать. Вот как-то так. (Дмитрий Зеленов)

Доменико Тедеско: «У «Спартака» сейчас нет стартового состава!»