Зелимхан Бакаев: «Если я лидер, то плохой, команда на десятом месте»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев после победы на турнире в Катаре поблагодарил болельщиков за поддержку.

В субботу красно-белые победили «Партизан» (3:2) на Кубке Париматч Премьер и во второй раз выиграли турнир в Дохе.

— Давайте не будем спешить, подождем немножко — много работы предстоит, — подчеркнул Бакаев. — Я — не лидер. Если лидер, то плохой — на десятом месте команда идет.

— Вы сегодня больше слева играли.

— Мне без разницы. В прошлом матче вообще играл в нападении. Куда тренер ставит, там и готов играть. Для меня всегда было важно просто играть.

— После победы вы с Джикией понесли трофей к детям. Почему так решили?

— Болельщики перед этим попросили, и Джикии сказал: «Джик, давай его принесем». Мы пошли, потому что они нас сегодня поддерживали, и это наша общая победа. Мы порадовались в кругу команды, а потом надо было всем вместе порадоваться. Футболки тоже многие дали, в этом ничего такого нет. Они поддержали нас здесь — очень далеко от России, ну это не удивительно. (Дмитрий Зеленов)