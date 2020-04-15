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«Домашний разговор по Skype». Крыховяк опубликовал фото без штанов

18:50
Гжегож Крыховяк. Фото instagram.com
Гжегож Крыховяк. Фото instagram.com
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Полузащитник «Локомотива» и сборной Польши Гжегож Крыховяк опубликовал новую фотографию в своем Instagram. 30-летний футболист показал свой стиль одежды во время самоизоляции.

На снимке Крыховяк сидит за столом в одном пиджаке и носках.

«Типичный домашний разговор по Skype», — подписал фото Крыховяк.

В текущем сезоне хавбек провел 27 матчей за «Локомотив», забил 10 голов и сделал три результативные передачи.

По последним данным, в мире зафиксированы 2 027 822 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 129 173 человека, выздоровело — 494 562.

По данным Роспотребнадзора всего на день 15 апреля в России зарегистрировано 24 490 случаев коронавируса в 84 регионах. За весь период зафиксировано 198 летальных исходов, выздоровели 1986 человек.

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