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«Дома ждут жена, дочь, собака, огород». Евсеев — о скором завершении сезона

18:42
Вадим Евсеев. Фото Instagram.
Вадим Евсеев. Фото Instagram.
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, кто ждет его дома. Команде осталось провести последний матч в Тинькофф чемпионате России нынешнего сезона.

«Дома ждут жена, дочь, собака, огород, — написал Евсеев. — К счастью, новый сезон скоро. Не вырваться».

В 30-тм туре РПЛ «Уфа» принимает «Арсенал». Матч состоится 22 июля и начнется в 19.00 по московскому времени. За тур до финиша команда Евсеева занимает восьмое место, имея в активе 37 очков. У «Арсенала» столько же очков и седьмая позиция.

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