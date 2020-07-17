Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, кто ждет его дома. Команде осталось провести последний матч в Тинькофф чемпионате России нынешнего сезона.

«Дома ждут жена, дочь, собака, огород, — написал Евсеев. — К счастью, новый сезон скоро. Не вырваться».

В 30-тм туре РПЛ «Уфа» принимает «Арсенал». Матч состоится 22 июля и начнется в 19.00 по московскому времени. За тур до финиша команда Евсеева занимает восьмое место, имея в активе 37 очков. У «Арсенала» столько же очков и седьмая позиция.