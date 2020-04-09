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Дмитрий Тарасов — о коронавирусе: «Наш народ объединяется, так все переживем и победим»

17:36
Дмитрий Тарасов. Фото ФК «Рубин»
Дмитрий Тарасов. Фото ФК «Рубин»
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Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов опубликовал новую фотографию в своем Instagram. 33-летний российский футболист высказался о ситуации с помощью медикам во время пандемии коронавируса.

«Считаю, что таких добрых дел должно быть больше! В Сочи бизнесмен-айтишник нашел, где закупить самые мощные защитные костюмы для врачей, сам все приобрел и бесплатно передал 800 штук в больницы! Суть тут не в том, что потратил деньги, а что вообще все это достал сейчас, когда даже маски часто сложно найти. И это несмотря на все проблемы с собственным бизнесом и делами! В настоящее ненастье наш народ объединяется, так все переживем и победим», — подписал фото Тарасов.

По последним данным, в мире зафиксированы 1 502 618 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 89 915 человек, выздоровело — 339 775.

По данным Роспотребнадзора на день 9 апреля в России всего зарегистрировано 10 145 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 79 летальных исходов, выздоровели 711 человек.

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