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Сычев о ретроматче «Локомотив» — ЦСКА: «Прочувствовать битком забитый Юг — это полный восторг»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Дмитрий Сычев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев поделился впечатлениями от ретроматча между легендами железнодорожников и ЦСКА (1:0).

«Единственное, что хочется сказать после вчерашнего ретроматча «Локомотив» — ЦСКА, это искренние слова благодарности организаторам этого шикарного действа, партнерам по команде, друзьям-соперникам, но самое главное — низкий поклон болельщикам и фанатам! Во-первых, за то, что в такой холод пришли на стадион, за те безумные эмоции, за ту сумасшедшую поддержку, которая была на протяжении всей карьеры и в которую мы все вчера окунулись на ретроматче, как будто машина времени перенесла нас на 20 лет назад в лучшую эпоху «Локомотива», за те мощнейшие заряды, которые гнали нас вперед, не смолкая весь матч, за то, что были с командой всегда даже в трудные времена, мы старались платить тем же, выкладываясь в каждом матче, мы все одна семья. Увидеть и прочувствовать битком забитый Юг — это полный восторг. Ради таких эмоций стоит жить, играть в футбол и выбрать футбол делом всей жизни!» — написал Сычев в соцсетях.

Ретроматч между «Локомотивом» и ЦСКА состоялся в воскресенье, 19 ноября.

Игра была посвящена «золотому» матчу между командами, который состоялся 21 год назад. Тогда «Локомотив» тоже одержал победу со счетом 1:0 и стал чемпионом России.

Ретроматч &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА (1:0). Дмитрий Лоськов и&nbsp;Дмитрий Сычев. Лоськов вернул нам 2002-й: его гол-близнец из золотого матча принес «Локо» победу над ЦСКА в ретродерби

Дмитрий Сычев
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
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