Гранат не уверен, что динамовские болельщики были бы рады Черчесову

Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат отреагировал на новость о том, что бело-голубые изучают тренерский рынок и рассматривают кандидатуры Марко Николича и Станислава Черчесова.

«И Николич, и Черчесов подходят «Динамо» в качестве главных тренеров. Они показали на что способны в РПЛ. Но Станислав Саламович особняком стоит от Николича. Не уверен, что динамовские болельщики были бы рады Черчесову, и непонятно, как бы его приняла команда. У Станислава Саламовича свои методы тренировок, но он бы подошел нынешнему «Динамо». Уверен, что у бело-голубых мог бы быть результат с Черчесовым. Но у команды сейчас есть главный тренер, если они сейчас удачно сыграют в Кубке России и победят в следующем туре РПЛ, то разговоры об отставке Йокановича закончатся, уверен. Нельзя сказать, что у «Динамо» все плачевно, но есть что поправлять и на что делать упор. Но это не в такой степени, что прямо сейчас нужно тренера менять. Представьте, если «Динамо» выиграет все игры, будет в тройке РПЛ и еще заберет Кубок России или сыграет в финале», — приводит слова Граната Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне «Динамо» под руководством сербского тренера Славиши Йокановича после 21 тура РПЛ занимает пятое место в турнирной таблице с 35 очками.

Московская команда также продолжает борьбу в FONBET Кубке России. 4 апреля «Динамо» на своем поле примет «Акрон» в полуфинальном матче Пути регионов. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.