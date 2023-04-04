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Сегодня, 15:17

Гранат не уверен, что динамовские болельщики были бы рады Черчесову

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат отреагировал на новость о том, что бело-голубые изучают тренерский рынок и рассматривают кандидатуры Марко Николича и Станислава Черчесова.

«И Николич, и Черчесов подходят «Динамо» в качестве главных тренеров. Они показали на что способны в РПЛ. Но Станислав Саламович особняком стоит от Николича. Не уверен, что динамовские болельщики были бы рады Черчесову, и непонятно, как бы его приняла команда. У Станислава Саламовича свои методы тренировок, но он бы подошел нынешнему «Динамо». Уверен, что у бело-голубых мог бы быть результат с Черчесовым. Но у команды сейчас есть главный тренер, если они сейчас удачно сыграют в Кубке России и победят в следующем туре РПЛ, то разговоры об отставке Йокановича закончатся, уверен. Нельзя сказать, что у «Динамо» все плачевно, но есть что поправлять и на что делать упор. Но это не в такой степени, что прямо сейчас нужно тренера менять. Представьте, если «Динамо» выиграет все игры, будет в тройке РПЛ и еще заберет Кубок России или сыграет в финале», — приводит слова Граната Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне «Динамо» под руководством сербского тренера Славиши Йокановича после 21 тура РПЛ занимает пятое место в турнирной таблице с 35 очками.

Московская команда также продолжает борьбу в FONBET Кубке России. 4 апреля «Динамо» на своем поле примет «Акрон» в полуфинальном матче Пути регионов. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/granat-ne-uveren-chto-dinamovskie-bolelshiki-byli-by-rady-cherchesovu-i-neponyatno-kak-by-ego-prinyala-komanda-240670/
Владимир Гранат
Станислав Черчесов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
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Сочи – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Химки
 - : -
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Краснодар – Пари НН
 - : -
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Локомотив – Зенит
 - : -
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Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
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