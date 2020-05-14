Бывший форвард «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев опубликовал новое фото в Instagram. 36-летний экс-футболист отреагировал на новость об уходе Юрия Семина из московской команды.

«Не хочу верить в то, что сегодня эпоха ушла, эпоха длиною в 25 лет. Но зная Юрия Палыча, не удивлюсь, если он снова вернется в «Локо», ставший его домом. Но прямо сейчас просто хочется сказать «большое человеческое спасибо» за все, и, конечно, верю, что он останется в футболе. Без него представить эту игру я не могу. Думаю, не только я», — написал в Instagram Сычев.

Дмитрий Сычев выступал за «Локомотив» с 2004 по 2015 и провел в общей сложности за клуб более 200 матчей.