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Дмитрий Сычев — о Юрии Семине: «Не удивлюсь, если он снова вернется в «Локо»

18:41
Дмитрий Сычев и Юрий Семин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Дмитрий Сычев и Юрий Семин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Бывший форвард «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев опубликовал новое фото в Instagram. 36-летний экс-футболист отреагировал на новость об уходе Юрия Семина из московской команды.

«Не хочу верить в то, что сегодня эпоха ушла, эпоха длиною в 25 лет. Но зная Юрия Палыча, не удивлюсь, если он снова вернется в «Локо», ставший его домом. Но прямо сейчас просто хочется сказать «большое человеческое спасибо» за все, и, конечно, верю, что он останется в футболе. Без него представить эту игру я не могу. Думаю, не только я», — написал в Instagram Сычев.

Дмитрий Сычев выступал за «Локомотив» с 2004 по 2015 и провел в общей сложности за клуб более 200 матчей.

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