Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о возможном возобновлении чемпионата России в середине лета. Он был прерван до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

— Обычно в июле у нас начинается новый чемпионат, но в принципе, наверное, это реально — возобновить матчи в середине лета, — цитирует Сенникова Rusfootball. — Однако надо учитывать, что много непонятного здесь, поскольку многое тут еще зависит и от проведения еврокубковых матчей.

Отборочные игры Лиги чемпионов и Лиги Европы ведь проходят в августе. Что-то даже в июле начинается. Какие там команды будут играть? Если они вообще будут играть. Мне кажется, здесь все от ситуации в мире зависит. Если в европейских странах не начнут свои чемпионаты, то еврокубковая история не возобновится. Но, конечно, мы можем для своего собственного успокоения доиграть чемпионат и выявить чемпиона. Но, мое мнение, здесь очень много непонятного. Мне кажется, что самый реальный здесь вариант — результаты нынешнего чемпионата аннулировать и все. Думаю, что просто отменят.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 713 171 человек. Умерших — 33 597, выздоровевших — 148 995. В России на данный момент 1534 случаев заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.