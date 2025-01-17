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Сегодня, 01:09

Селюк: «Отрицательно отношусь к поведению Бителло»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Динамо» Бителло не явился на зимние сборы команды.

«Отрицательно отношусь к поведению Бителло. Вот именно поэтому я не работаю с бразильскими и латиноамериканскими футболистами. Бразильцы — это огромная проблема. Когда Бителло нафиг никому не нужен был, он поехал в Россию. Когда заиграл здесь, наплевал на всех и делает, что ему захочется. Ему наплевать на клуб, на отношение к команде. Бразильцев сейчас пачками завозят в Россию и Белоруссию, а в Испании, кстати, их стало меньше.

Брать бразильского футболиста — большой риск, они карнавальщики по своей сути. В Петербурге мои знакомые живут в доме, где проживают бразильские футболисты. Так у них там постоянно пьянки-гулянки, и им это прощается», — цитирует «ВсеПроСпорт» Селюка.

Полузащитник &laquo;Динамо&raquo; Бителло. Бителло не прилетел из Бразилии на сборы «Динамо». Что стоит за историей с шантажом?
Источник: «ВсеПроСпорт»
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Бителло
Дмитрий Селюк
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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