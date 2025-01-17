Селюк: «Отрицательно отношусь к поведению Бителло»

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Динамо» Бителло не явился на зимние сборы команды.

«Отрицательно отношусь к поведению Бителло. Вот именно поэтому я не работаю с бразильскими и латиноамериканскими футболистами. Бразильцы — это огромная проблема. Когда Бителло нафиг никому не нужен был, он поехал в Россию. Когда заиграл здесь, наплевал на всех и делает, что ему захочется. Ему наплевать на клуб, на отношение к команде. Бразильцев сейчас пачками завозят в Россию и Белоруссию, а в Испании, кстати, их стало меньше.

Брать бразильского футболиста — большой риск, они карнавальщики по своей сути. В Петербурге мои знакомые живут в доме, где проживают бразильские футболисты. Так у них там постоянно пьянки-гулянки, и им это прощается», — цитирует «ВсеПроСпорт» Селюка.