Глушаков: «Моя футбольная карьера близится к завершению, и, надеюсь, встану на коньки и сам поиграю в хоккей»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков заявил, что не против начать хоккейную карьеру.

«Хоккей — это живая игра на встречных курсах. Матчи захватывающие и свой кайф в хоккее есть. Живее ли футбола? Ну, там непредсказуемая игра. Интенсивность другая. В футболе тяжело за минуту гол забить: пока добежишь до ворот, пока взломаешь оборону. А в хоккее за 20-30 секунд игра может перевернуться. Могут быстро забить в одну и в другую сторону. Площадка маленькая, быстрота мышления, единоборства и на драки интересно посмотреть иногда.

Сейчас моя футбольная карьера близится к завершению, и, надеюсь, встану на коньки и сам поиграю в хоккей. Начать карьеру? Почему нет? Но мне далеко до уровня Овечкина. Буду искать себя в другом хоккее, — цитирует Legalbet Глушакова.