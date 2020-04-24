Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов рассказал о том, как проводит время на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

— Я вернулся из Екатеринбурга в Москву, работаю на дому, — цитирует Парфенова РИА Новости. — Информации много — изучаю, обрабатываю. Общаюсь по телефону с тренерским штабом, работаю на компьютере.

— Успели привыкнуть к сидячей работе?

— Когда ты всю жизнь в движении сначала в качестве футболиста, а потом уже тренера, то перестроиться очень сложно.

— В первые дни среди футболистов было популярным чеканить туалетной бумагой. Одобряете их развлечения?

— Я и не смотрел, так что без разницы (смеется). Я больше времени уделяю работе, смотрю футбол, читаю книги. Сейчас заканчиваю читать Виктора Тихонова, до этого прочитал Жозе Моуринью, другие автобиографии известных спортсменов и тренеров. Также изучаю историческую литературу. А вот посмотреть какой-то фильм или сериал не хватает терпения.

— Сами не надумали написать автобиографию? Ваш партнер по «Спартаку» Егор Титов уже давно выпустил книгу.

— Нет, я сначала дождусь, когда Егор напишет вторую, а потом буду думать о своей (смеется).