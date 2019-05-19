Дмитрий Парфенов: "К финалу Кубка России мы никого не бережем"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов в преддверии матча 29-го тура чемпионата России против "Локомотива"​ рассказал про изменения в составе. По его словам, пока команда не думает о финале Кубка России.

– В этом составе мы провели достаточно матчей. К финалу мы никого не бережем. У нас есть сегодня матч, к которому мы конкретно готовимся. Через три дня будем готовиться уже к другому матчу.

– В линии атаки тоже перестановки. Панюков в старте.

– Да. Это из тактических соображений. Мы планировали, что и в Туле он получит время, но мы остались вдесятером.

– Много удалений в команде. Были разговоры в отношении дисциплины?

– У нас три удаления получилось в трех матчах с "Арсеналом". Может, закономерность уже в других вещах. Но разговор на эту тема всегда ведется.