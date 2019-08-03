Дмитрий Хохлов: "Нужно было сыграть точнее, и был бы гол"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал ничью со "Спартаком" в 4-м туре чемпионата России.

— С чем связываете такую плохую игру в меньшинстве?

— Спартак хорошо оборонялся, а нам не хватило гола. Не могу сказать, что мы играли плохо, но явных моментов у нас не было. Были полумоменты, нужно было просто точнее сыграть, и был бы гол.

— Как оцениваете Паршивлюка и его игру?

— Мне нравится как Сергей вписался команду, и по игровым, и человеческим качествам. Он становится одним из лидеров.

— Дебютировал Клинтон Нджи. Как оцените игру этого нападающего? Сегодня он вышел, кажется, не на своей прямой позиции.

— Он может играть на нескольких позициях, не знаю почему вы его причисляете к чистым форвардам. Он сегодня вышел, и, считаю, может сыграть сильнее. Перелеты по 16 часов дают о себе знать. (Александр Рогулев)

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020