Дмитрий Хохлов: "Если бы "Динамо" забило второй гол, нам бы легче дышалось "

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов – о матче с "Уралом" (2:0) в третьем туре чемпионата России.

- Это для всех очень важная победа, - сказал Хохлов в эфире телеканала "Матч премьер". - Я не стал бы разделять болельщиков, тренера, команду - это единое целое. Поздравляю с победой. Как говорят, сегодня ты выиграл, и это уже история. Нужно двигаться дальше, чтобы больше таких дней было. Мы чуть отдали территориальное преимущество "Уралу", но не собирались отдавать инициативу. Конечно, забили бы третий гол, легче дышалось бы. Многие тренеры говорят, что 2:0 - это самый неприятный счет. Доволен ли я реализацией? В каких-то моментах да, в каких-то моментах хотелось бы, чтобы чуть по-другому исполнили, но два мяча забили - уже хорошо. Идем от игры к игре. Отрезок не самый легкий, но другие команды тоже не нужно списывать со счетов. Не нужно делить соперников на более и менее слабых. Согласен ли я с выбором Панченко лучшим игроком матча? Думаю, что да.

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