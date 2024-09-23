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Сегодня, 06:21

Гунько: «Глушенков по характеру непростой»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько отреагировал на слова полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова об играх национальной команды.

25-летний игрок в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что ему интереснее тренироваться с легионерами «Зенита», чем играть против сборной Вьетнама.

«Не слышал этих слов Глушенкова, но на слух его высказывания воспринимаются достаточно жестко. В этом, наверное, и есть сам Максим, он по характеру непростой. Он провел достаточно яркий отрезок за «Зенит» на поле, сейчас находится на волне и это дает ему некое ощущение того, что он может так говорить. Однако карьера футболиста не всегда идет наверх, будет непросто с такими словами в неудачный период, многие будут вспоминать эти высказывания. Молодой игрок. На мой взгляд, это не очень корректно», — цитирует «РБ Спорт» Гунько.

Глушенков дебютировал за сборную России в 2022 году. На его счету 2 матча за национальную команду — он сыграл в товарищеских встречах с Киргизией в 2022-м и с Катаром в 2023-м. В августе футболист заявлял, что готов приезжать в сборную России в случае вызова в нее.

Максим Глушенков. Глушенков: «Боженька оберегает меня от ненужных поездок во Вьетнам»

Источник: «РБ Спорт»
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 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 9 2 1 6 7-18 7
13
 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Факел 9 1 2 6 4-17 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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21.09 14:00
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21.09 16:30
Зенит – Факел
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21.09 19:00
Рубин – ЦСКА
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22.09 14:15
Химки – Оренбург
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22.09 16:30
Спартак – Динамо
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22.09 16:30
Ростов – Динамо Мх
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Алексей Батраков

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 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

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 6
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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

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