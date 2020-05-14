Дмитрий Губерниев: «Надеялся, что Семин с пьедестала финала Лиги чемпионов скажет: «Умыл тебя?»

Известный комментатор поделился мнением о непродлении контракта с главным тренером «Локомотива» Юрием Семиным. С 1 июня руководить железнодорожниками будет сербский специалист Марко Николич.

— Семин — это эпоха, это глыба, — заявил Губерниев. — Когда из большого тренерства уходили Романцев и Газзаев я горевал, но мне кажется, Семин еще не уходит. В «Локомотиве» сложилась конфликтная ситуация.

— Вы неоднократно выражали несогласие с мнением, что Семин — лучший тренер России.

— Мы с Юрием Палычем — те милые, которые бранятся, только тешатся. Я искренне хотел, чтобы Семин выиграл главный приз РПЛ, когда чемпионат возобновится. Потом стремительно как Алекс Фергюсон дошел бы до финала Лиги чемпионов, и, посмотрев с пьедестала, сказал: «Ну что, Губерниев, умыл я тебя? Теперь я по-настоящему лучший тренер мира!»

В «Локомотив» пришел Николич, которому я буду желать успеха, ведь ему будет очень непросто завоевать любовь болельщиков. Это рискованный шаг со стороны менеджмента «Локомотива».

Единственное, что меня печалит — теперь мне больше не будет звонить артист Баринов. Я люблю неподдельные эмоции. Пользуясь служебным положением в эфире, я просил его подарить мне зонтик с говорящим попугаем, но зонтик так и не подарил. Может хотя бы попугая подарит? Буду на него смотреть и вспоминать Юрия Палыча и наши с ним замечательные пикировки. Семина я бесконечно люблю, многие ему лета, он замечательный человек, безмерно его уважаю. (Евгений Белоусов)