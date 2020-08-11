Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич перед матчем 1-го тура Тинькофф чемпионата России протии «Зенита» подчеркнул, что команда еще находится в процессе комплектации.

— Какие ощущения испытываю? Праздника! Скажу за всех: за себя, за «Ротор», за болельщиков, за жителей города-области. Мы рады, что после 16 лет клуб снова играет в высшем дивизионе. Я понимаю счастье игроков и болельщиков, которые так долго этого ждали, — сказал Хацкевич в эфире «Матч премьер».

— Как вы готовились к чемпионату, ведь первенство ФНЛ закончилось достаточно давно?

— Первые четыре месяца было достаточно тяжело. Потом, когда разрешили тренироваться, — легче. Сейчас настроены показать хороший футбол.

— «Ротор» несколько игроков подписал буквально «на флажке», стоит ли еще ждать усиления?

— Мы все еще находимся в процессе формирования состава, в планах подписать несколько качественных игроков.