Осинькин о поражении «Сочи» от ЦСКА: «Сколько у наших ворот было моментов? Два пенальти, которые видит только ВАР?»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин прокомментировал поражение от ЦСКА (1:3) в матче 9-го тура РПЛ.

Единственный мяч сочинцев на счету Антона Зиньковского. У армейцев дважды реализовал пенальти Иван Обляков, еще один гол забил Матвей Кисляк.

«Учитывая уровень соперника, мы показали хорошую игру. Мы были близки к каким-то очкам. Благодарю ребят за самоотверженность и за то, как мы слышим друг друга за короткий отрезок времени вместе. Мы прогрессируем. Должны были брать очки сегодня, но так получилось. Мы внутри понимаем, что на правильном пути.

Сколько у наших ворот было моментов? Два пенальти, которые люди не видят и видит только ВАР? И один момент — несчастный случай. Мы создали гораздо больше. Когда в концовке мы понимали, что надо спасать игру, мы показали неплохой футбол. Создавали моменты и были близки, чтобы забить гол. По заказу забить трудно. Но считаю, что это хороший матч. Мы сейчас не на своем месте и нам надо это исправлять. У нас есть футболисты, которые способны решать задачи», — сказал Осинькин на пресс-конференции.

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 1 очком. В следующем туре команда сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо».