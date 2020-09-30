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«Динамо», скорее всего, возглавит иностранец

12:01
Кто возглавит «Динамо» после ухода Кирилла Новикова? Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Кто возглавит «Динамо» после ухода Кирилла Новикова? Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По данным «СЭ», «Динамо» в поиске главного тренера делает ставку на зарубежный рынок. Этим направлением занимается спортивный директор Желько Бувач.

Клубу предлагается масса отечественных специалистов, называются фамилии Курбана Бердыева, Юрия Семина, Александра Бородюка и других, однако, скорее всего, бело-голубых возглавит иностранец. (Константин Алексеев)

Новиков покинул «Динамо». Что с клубом будет дальше?

Вчера Кирилл Новиков на своей странице в Instagram сообщил о решении покинуть пост главного тренера «Динамо». Временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен Александр Кульчий, который будет готовить бело-голубых к ближайшему матчу.

В 10-м туре, перед паузой на матчи сборных, «Динамо» сыграет с «Краснодаром». Игра пройдет в Москве в воскресенье, 4 октября.

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