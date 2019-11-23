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«Динамо» — «Ростов»: все голы матча

17:23
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«Динамо» играет с «Ростовом» в матче 17-го тура премьер-лиги. Голом в составе дончан отметился хавбек Ивелин Попов, а москвичей отличился форвард Максимилиан Филипп.

13-я минута, гол Попова

33-я минута, гол Филиппа

Динамо — Ростов

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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