«Динамо» играет с «Ростовом» в матче 17-го тура премьер-лиги. Голом в составе дончан отметился хавбек Ивелин Попов, а москвичей отличился форвард Максимилиан Филипп.

13-я минута, гол Попова

? Ивелин Попов забивает гол в ворота «Динамо» после прострельной передачи Алексея Ионова.



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? Приложение «МАТЧ!»https://t.co/aZDXYA9Ujn — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 23, 2019

33-я минута, гол Филиппа

? Максимилиан Филипп реализовал пенальти, назначенный в ворота «Ростова» за фол Евгения Чернова в штрафной.



? #ДинамоРостов на #МАТЧПРЕМЬЕР

? https://t.co/yH9Ux8Qm1r

? Приложение «МАТЧ!»https://t.co/Jpa1Gnwp0g — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 23, 2019

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