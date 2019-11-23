«Динамо» — «Ростов»: все голы матча
17:23
«Динамо» играет с «Ростовом» в матче 17-го тура премьер-лиги. Голом в составе дончан отметился хавбек Ивелин Попов, а москвичей отличился форвард Максимилиан Филипп.
13-я минута, гол Попова
? Ивелин Попов забивает гол в ворота «Динамо» после прострельной передачи Алексея Ионова.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 23, 2019
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33-я минута, гол Филиппа
? Максимилиан Филипп реализовал пенальти, назначенный в ворота «Ростова» за фол Евгения Чернова в штрафной.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 23, 2019
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