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«Динамо» — «Ростов»: стартовые составы команд

15:18
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В матче 17-го тура чемпионата России «Динамо» сыграет с «Ростовом». Стали известны стартовые составы команды.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Динамо»: Шунин, Плиев, Рыков, Морозов, Евгеньев, Рауш, Нойштедтер, Юсупов, Шиманьски, Филипп, Игбун.

Запасные: Лещук, Паршивлюк, Шунич, Калини, Соснин, Каборе, Грулев, Кардозу, Хильемарк, Панченко, Шейдаев, Нжи.

«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Глебов, Байрамян, Норманн, Хаджикадунич, Попов, Ионов, Шомуродов.

Запасные: Песьяков, Попов, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Зайнутдинов, Саплинов, Прошляков, Долгов, Сигурдарсон.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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