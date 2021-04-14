ЦСКА обыграл «Ахмат» со счетом 8:1 в молодежном первенстве
ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче 21-го тура молодежного первенства — 8:1.
В составе армейцев дублем отличился Владислав Яковлев, по одному голу забили Антон Крачковский, Дмитрий Каптилович, Никита Ермаков, Малик Мунаев, Алексей Сливин и Андрей Савинов. Единственный мяч грозненцев забил Лечи Садулаев.
Армейцы лидируют в таблице чемпионшипа молодежного первенства с 55 очками в 21 матче, «Ахмат» идет на шестом месте с 39 очками.
В параллельных матчах «Зенит» обыграл «Сочи», а «Рубин» уступил «Краснодару».
Молодежные команды
21-й тур
«ЦСКА — мол.» (Москва) — «Ахмат — мол.» (Грозный) — 8:1 (3:1)
Голы: Яковлев, 4 (1:0). Яковлев, 9 (2:0). Садулаев, 15 (2:1). Крачковский, 36 (3:1). Ермаков, 68 (4:1). Каптилович, 70 (5:1). Мунаев, 80 — с пенальти (6:1). Сливин, 81 (7:1). Савинов, 85 (8:1).
Удаление: Хинтба (Ахмат — мол.), 84.
Судья: Афонин (Ленинградская область).
14 апреля. Москва. Стадион «Октябрь (Запасное поле)».
«Рубин — мол.» (Казань) — «Краснодар — мол.» (Краснодар) — 0:3 (0:1)
Голы: Рейхмен, 23 — с пенальти (0:1). Ознобихин, 55 (0:2). Самко, 63 (0:3).
Нереализованный пенальти: Кокоев (Краснодар — мол.), 39 (вратарь)
Судья: Акулинин (Тула).
14 апреля. Казань. Стадион «Рубин».
«Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — «Сочи — мол.» (Сочи) — 3:1 (1:0)
Голы: Фатеев, 37 (1:0). Павлов, 48 (1:1). Бугорский, 54 (2:1). Кузнецов, 86 (3:1).
Предупреждение: Милютин, 57.
Удаление: Милютин (Сочи — мол.), 60.
Судья: Черемных (Пермь).
14 апреля. Санкт-Петербург. Стадион «Смена».
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