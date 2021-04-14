ЦСКА обыграл «Ахмат» со счетом 8:1 в молодежном первенстве

ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче 21-го тура молодежного первенства — 8:1.

В составе армейцев дублем отличился Владислав Яковлев, по одному голу забили Антон Крачковский, Дмитрий Каптилович, Никита Ермаков, Малик Мунаев, Алексей Сливин и Андрей Савинов. Единственный мяч грозненцев забил Лечи Садулаев.

Армейцы лидируют в таблице чемпионшипа молодежного первенства с 55 очками в 21 матче, «Ахмат» идет на шестом месте с 39 очками.

В параллельных матчах «Зенит» обыграл «Сочи», а «Рубин» уступил «Краснодару».

Молодежные команды

21-й тур

«ЦСКА — мол.» (Москва) — «Ахмат — мол.» (Грозный) — 8:1 (3:1)

Голы: Яковлев, 4 (1:0). Яковлев, 9 (2:0). Садулаев, 15 (2:1). Крачковский, 36 (3:1). Ермаков, 68 (4:1). Каптилович, 70 (5:1). Мунаев, 80 — с пенальти (6:1). Сливин, 81 (7:1). Савинов, 85 (8:1).

Удаление: Хинтба (Ахмат — мол.), 84.

Судья: Афонин (Ленинградская область).

14 апреля. Москва. Стадион «Октябрь (Запасное поле)».

«Рубин — мол.» (Казань) — «Краснодар — мол.» (Краснодар) — 0:3 (0:1)

Голы: Рейхмен, 23 — с пенальти (0:1). Ознобихин, 55 (0:2). Самко, 63 (0:3).

Нереализованный пенальти: Кокоев (Краснодар — мол.), 39 (вратарь)

Судья: Акулинин (Тула).

14 апреля. Казань. Стадион «Рубин».

«Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — «Сочи — мол.» (Сочи) — 3:1 (1:0)

Голы: Фатеев, 37 (1:0). Павлов, 48 (1:1). Бугорский, 54 (2:1). Кузнецов, 86 (3:1).

Предупреждение: Милютин, 57.

Удаление: Милютин (Сочи — мол.), 60.

Судья: Черемных (Пермь).

14 апреля. Санкт-Петербург. Стадион «Смена».