«Факел» и «Акрон» объявили стартовые составы на матч 2-го тура РПЛ

В субботу, 27 июля, в Воронеже пройдет матч 2-го тура РПЛ между местным «Факелом» и тольяттинским «Акроном». Команды объявили стартовые составы на игру.

Встреча двух команд начнется в 20:00 по московскому времени.

«Факел»: Беленов, Юрганов, Божин, Мастерной, Калинин, Сенхаджи, Квеквескири, Селе, Марков, Аппаев, Гиоргобиани.

«Акрон»: Волков, Савичев, Димоски, Эсковаль, Витор, Палиенко, Бакаев, Лончар, Джурасович, Данилин, Грибов.

На старте сезона воронежцы уступили в гостях «Динамо» (1:3), а «Акрон» проиграл на выезде «Локомотиву» (2:3).