«Динамо» на своем поле примет ЦСКА в рамках 5-го тура РПЛ — 2023 / 2024. Матч пройдет на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 15:00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — ЦСКА.

Следить за игрой в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на телеканале «Матч Премьер». Эфир стартует в 14:00. Также за играми РПЛ сезона-2023 / 24 следите по платной подписке на сервисе Кинопоиск.

Матч рассудит бригада арбитров во главе с Павлов Кукуяном, ассистентами станут Алексей Стипиди и Андрей Гурбанов. Резервным судьей назначен Рафаэль Шафеев. За ВАР будет отвечать Кирилл Левников.

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