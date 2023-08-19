Гол Смолова с пенальти принес «Динамо» победу над ЦСКА в матче РПЛ

«Динамо» обыграло ЦСКА в матча 5-го тура чемпионата России-2023/24 — 2:1. Встреча прошла на «ВТБ Арене».

Счет в игре на 6-й минуте открыл нападающий ЦСКА Антон Заболотный. В начале второго тайма на 46-й минуте вингер «Динамо» Муми Нгамале сравнял счет. Он забил после ошибки Кирилла Набакина, который не смог обработать мяч.

На 83-й минуте гол форварда бело-голубых Федора Смолова принес команде победу. Он реализовал пенальти после того, как Заболотный сыграл рукой в своей штрафной.

«Динамо» набрало 10 очков и обошло ЦСКА в турнирной таблице РПЛ. Теперь команда Марцела Лички находится на третьей строчке, а армейцы — на четвертой (9 баллов).