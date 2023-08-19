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Сегодня, 16:59

Гол Смолова с пенальти принес «Динамо» победу над ЦСКА в матче РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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19 августа. «Динамо» обыграло ЦСКА со счетом 2:1.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Динамо» обыграло ЦСКА в матча 5-го тура чемпионата России-2023/24 — 2:1. Встреча прошла на «ВТБ Арене».

Счет в игре на 6-й минуте открыл нападающий ЦСКА Антон Заболотный. В начале второго тайма на 46-й минуте вингер «Динамо» Муми Нгамале сравнял счет. Он забил после ошибки Кирилла Набакина, который не смог обработать мяч.

На 83-й минуте гол форварда бело-голубых Федора Смолова принес команде победу. Он реализовал пенальти после того, как Заболотный сыграл рукой в своей штрафной.

«Динамо» набрало 10 очков и обошло ЦСКА в турнирной таблице РПЛ. Теперь команда Марцела Лички находится на третьей строчке, а армейцы — на четвертой (9 баллов).

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
19 авг, 15:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
2:1
ЦСКА
Антон Заболотный
Федор Смолов
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
6
82
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
4
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
5
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
6
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
7
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
11
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
12
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
13
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
14
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
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Ахмат – Оренбург
 - : -
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Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 3 1 0
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