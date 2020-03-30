«Динамо» анонсировало «Неделю здоровья»

На текущей неделе московское «Динамо» запускает ряд проектов и проведет несколько акций для своих болельщиков. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Пресс-служба бело-голубых анонсировала «Неделю здоровья», в рамках которой тренер по физической подготовке основной команды Хосе Верчили отвлечется от занятий онлайн с футболистами и в рамках проекта #ТренируемсяДома продемонстрирует комплекс упражнений, которые при регулярном выполнении позволят оставаться в тонусе. А сами игроки покажут и расскажут в клубных социальных сетях о мерах профилактики. Дополнительно на «Динамо-ТВ» выйдет онлайн-шоу #ДинамоДома с большим количеством участников, среди которых футболисты, известные динамовские болельщики, ведущие клубного телевидения, известные журналисты, комментаторы, а также болельщики команды.

Помимо этого, советы от клубного нутрициолога, акция в поддержку врачей, ответы игроков на вопросы болельщиков, #УрокиДома, в рамках которой каждый день на сайте будут появляться тематические материалы, связанные с отдельными школьными дисциплинами — «Географией», «Историей», «Литературой» и так далее.