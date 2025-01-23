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Сегодня, 17:53

Глушаков: «У «Зенита» денег, как у дурака махорки! Он может купить любого футболиста»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Денис Глушаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-футболист сборной России Денис Глушаков в комментарии для «СЭ» высказался о трансферной кампании «Зенита» зимой.

«У «Зенита» есть деньги, и он может себе позволить смело менять игроков. Хозяин-барин! Понять Вендела и Клаудиньо тоже можно. Им нужны новые вызовы, чтобы проявить себя в другом месте. Уход Вендела летом и Клаудиньо сейчас — риск для будущего? «Зенит» найдет игроков. У них денег, как у дурака махорки (Смеется.)! Они могут купить себе любого футболиста», — сказал Глушаков «СЭ».

20 января «Зенит» объявил о переходе Луиса Энрике. 24-летний игрок сборной Бразилии подписал контракт по схеме «4+1». В обмен на Энрике «Ботафого» получит вингера Артура, который присоединится к команде этой зимой, а также полузащитника Вендела, он отправится в «Ботафого» летом 2025 года.

В прошлом сезоне Энрике провел 55 матчей за «Ботафого», забил 12 мячей и сделал шесть голевых передач. В составе клуба футболист выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.

Денис Глушаков
ФК Зенит
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«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
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Пари НН – Акрон
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

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 6
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