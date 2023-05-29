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Сегодня, 16:27

Деменко заявил, что у «Спартака» на сегодняшний день нет класса

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко заявил, что у красно-белых на сегодняшний день нет класса.

«Мне кажется, «Спартак» не то, чтобы доигрывает сезон... Он может набирать очки у нужных команд. Говорят, что у клуба есть класс, за счет которого команды побеждают. У «Спартака» на сегодняшний день нет класса. Он не может выиграть на классе. Футболисты могут показать характер, а чтобы на дистанции — ничего не могут. Все-таки проблема состоит, прежде всего, в самих футболистах. Все равно нет единства в коллективе. Говорили перед матчем, что Соболева не будет за жест. Ну, что мы будем сегодня говорить, что из-за одного футболиста не выиграли? Ну есть же команда. ЦСКА не упустит второе место, выше классом по игре армейцы. «Спартак» на сегодняшний день побеждает в каких-то определенных играх, но класса нет», — приводит слова Деменко «Евро-Футбол.Ру».

После 29 туров РПЛ ЦСКА с 55 очками идет вторым, опережая идущий третьим «Спартак» на балл.

В 30-м туре ЦСКА примет «Ростов» (53 очка, четвертое место), «Спартак» сыграет на выезде против «Крыльев Советов» (29 очков, 13-е место).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005140397_byivshiy_igrok_spartaka_demenko_u_spartaka_na_segodnyashniy_den_net_klassa
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
Результаты / календарь
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 27 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 19 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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