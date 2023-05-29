Деменко заявил, что у «Спартака» на сегодняшний день нет класса

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко заявил, что у красно-белых на сегодняшний день нет класса.

«Мне кажется, «Спартак» не то, чтобы доигрывает сезон... Он может набирать очки у нужных команд. Говорят, что у клуба есть класс, за счет которого команды побеждают. У «Спартака» на сегодняшний день нет класса. Он не может выиграть на классе. Футболисты могут показать характер, а чтобы на дистанции — ничего не могут. Все-таки проблема состоит, прежде всего, в самих футболистах. Все равно нет единства в коллективе. Говорили перед матчем, что Соболева не будет за жест. Ну, что мы будем сегодня говорить, что из-за одного футболиста не выиграли? Ну есть же команда. ЦСКА не упустит второе место, выше классом по игре армейцы. «Спартак» на сегодняшний день побеждает в каких-то определенных играх, но класса нет», — приводит слова Деменко «Евро-Футбол.Ру».

После 29 туров РПЛ ЦСКА с 55 очками идет вторым, опережая идущий третьим «Спартак» на балл.

В 30-м туре ЦСКА примет «Ростов» (53 очка, четвертое место), «Спартак» сыграет на выезде против «Крыльев Советов» (29 очков, 13-е место).