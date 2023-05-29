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Сегодня, 16:32

Попов: «Если Абаскалю предложат место в топ-5 лиг, он сразу же уйдет»

Попов высказался о возможном будущем Абаскаля
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Амкара» Алексей Попов высказался о возможном будущем Гильермо Абаскаля.

«Будущее Абаскаля будет зависеть только от того, какие у него появятся предложения из Европы. Если ему предложат 5-7 место в Турции, возможно, он останется в «Спартаке». Если это будет команда из топ-5 чемпионатов Европы, он сразу же уйдет. В России никого ничего не держит», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

После 29 туров РПЛ «Спартак» занимает третье место с 54 очками.

Абаскаль возглавил красно-булых в июне 2022 года, подписав контракт до лета 2025-го.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-popov-esli-abaskalyu-predlozhat-mesto-v-top-5-lig-on-srazu-zhe-ujdet/
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ФК Спартак (Москва)
Алексей Попов
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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 - : -
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Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
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Ахмат – Краснодар
 - : -
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Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
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