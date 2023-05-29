Аршавин отреагировал на поздравление «Арсенала» с днем рождения

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин отреагировал на поздравление «канониров» с днем рождения в официальном Twitter-аккаунте клуба.

«Стало ли это неожиданностью? Я об этом не задумывался. С бывшими игроками «Арсенала» не общаюсь и поздравления от них не получал» — сказал Аршавин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Россиянин выступал за «канониров» с 2009 по 2013 год. Он провел за лондонский клуб 144 матча, забил 31 гол и отдал 46 результативных передач.