22:24 | Футбол — РПЛ

"Давайте вместе преследовать наши цели". Малком обратился к болельщикам "Зенита"

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Новичок "Зенита" бразилец Малком обратился к болельщикам и поблагодарил руководство клуба за оказанное доверие. 

- Всем добрый вечер. Хотел бы поблагодарить "Зенит" за доверие и старания... В частности, Хавьера Рибалту, господина Медведева и Сергея Семака. С удовольствием обнимаю всех 15 миллионов болельщиков "Зенита", давайте вместе преследовать наши цели, - написал Малком в Instagram.  

22-летний нападающий будет выступать под 8-м номером. Напомним, Малком перешел из "Барселоны", подписав 5-летний контракт. 

Ранее он сообщил, что готов сыграть в матче 4-го тура чемпионата России против "Краснодара".

 

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 4-й тур. "Зенит" – "Краснодар", "Спартак" – "Динамо" и другие матчи
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