"Давайте вместе преследовать наши цели". Малком обратился к болельщикам "Зенита"

Новичок "Зенита" бразилец Малком обратился к болельщикам и поблагодарил руководство клуба за оказанное доверие.

- Всем добрый вечер. Хотел бы поблагодарить "Зенит" за доверие и старания... В частности, Хавьера Рибалту, господина Медведева и Сергея Семака. С удовольствием обнимаю всех 15 миллионов болельщиков "Зенита", давайте вместе преследовать наши цели, - написал Малком в Instagram.

22-летний нападающий будет выступать под 8-м номером. Напомним, Малком перешел из "Барселоны", подписав 5-летний контракт.

Ранее он сообщил, что готов сыграть в матче 4-го тура чемпионата России против "Краснодара".